Mujer a punto de casarse descubre que novio embarazó a hermana

Una mujer a punto de casarse descubrió que su novio embarazó a su hermana. El insólito momento ocurrió en San Miguel de Allende. La joven que estaba a punto de llegar al altar se dio cuenta de la traición de su hermana y su prometido, sin embargo, decidió que sí iba a ver boda, pues se había gastado demasiado dinero como para perderlo.

Sin embargo, ella no sería la novia si no su hermana, quien próximamente se convertiría en madre. La inusual historia fue compartida en als redes sociales por el fotógrafo del evento, llamado José Padrón, quien decidió cambiar los nombres de los involucrados por sabores de cereales para proteger la identidad. Llamó a la novia Froot Loops, Zucaritas a la hermana y All Bran el novio.

Lee también: 5 regalos de tecnológicos para niños en Navidad

Padrón contó que fue contratado para la boda, la cual se celebraría en marzo, sin embargo, a último momento la novia lo llamó para decirle que ya no se iba a casar, sin embargo, de todos modos se iba a llevar a acabo una boda.

"Una novia me contacto en septiembre, su boda sería tentativamente en marzo 2020, todo bien, todo normal, llamada por skype, anticipo, recomendaciones, dudas resueltas, sale, nos vemos en el mes de la primavera. Hoy me llamó ¡tragedia!", escribió Padrón.

Una novia me contacto en septiembre, su boda seria tentativamente en marzo 2020, todo bien, todo normal, llamada por skype, anticipo, recomendaciones, dudas resueltas, sale, nos vemos en el mes de la primavera. Hoy me llamo ¡tragedia! — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Cuando Froot Loops llamó al fotógrafo le comentó que no iba a tirar a la basura el dinero que ya se había pagado para la sesión fotográfica. Padrón se enteró que Froot Loops y All Bran llevaban seis años de novios y que después de haber pospuesto varias veces la celebración por fín se iban a casar. Froot Loops descubrió a All Bran que le era infiel con su hermana después de haberse pasado de copas y quedarse dormido, momento que la mujer aprovechó para leer los mensajes que le estaban llegando a su celular, los cuales fueron enviados por Zucaritas.

En los mensajes Zucaritas cuestionaba a All Bran si ya le había dicho a su hermana de lo que había entre ellos dos e incluso lo amenazaba con contarle ella misma lo que estaba sucediendo.

N: -le pase tus datos y en estos días te llama-

pensé que ahí iba a terminar la llamada, la neta no le quise escarbar por que se escuchaba muy mal, pero el pendejo de mi tenia que abrir su hocico

yo: ¿como se llama tu hermana? — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

"Ella te va a llamar, tu no sabes nada por favor, tu se tan amable y atento como eres, yo no iré a San Miguel, ella ya te platicara lo que pasara, gracias- nos despedimos y colgamos", escribió el fotógrafo.