Modelo se tatúa los ojos de negro y queda ciega

Aleksandra Sadowska es una modelo polaca de 25 años que perdió la vista luego de tatuarse de negro los ojos. Su fanatismo por parecerse más al rapero Popek llevó a la joven a tomar está decisión tan arriesgada de tatuarse los ojos.

Sadowska contó que decidió hacerse el tatuaje para tener un cierto parecido con su ídolo número del rap, sin embargo, nunca el riesgo que enfrentaría. Durante el proceso la modelo le manifestó al tatuador, Piotr, que sintió un fuerte dolor en los ojos, esté le manifestó que era normal y que era parte del procedimiento el cual consistía en teñir de negro las escleróticas de sus ojos.

Tras culminar el tatuaje, Aleksandra Sadowska, aún sentía el fuerte dolor en los ojos por lo que el adulto le aconsejó que tomara unos analgésicos, sin embargo, y pese a que siguió la recomendación de tomar las pastillas, el dolor persistía.

Se descubrió que Piotr había utilizado una tinta que se usa para tatuajes en la piel y no para esta zona que es tan delicada. La tinta penetró en el tejido ocular de la joven, causando la ceguera. Cuando Aleksandra acudió a una revisión médica, los especialistas la dieron la desalentadora noticia; jamás iba a recuperar la visión.

"Hay una clara evidencia de que no sabía cómo realizar un procedimiento tan delicado. Sin embargo, decidió realizarlo, lo que llevó a esta tragedia", declararon los abogados de Sadowska.

La modelo perdió la visión de un ojo y del otro casi la pierde por completo. Tras el desalentador resultado, Piotr, podría pasar hasta tres años en prisión. Pese a que Aleksandra Sadowska está conciente que su decisión fue muy arriesgada y aún más en acudir con una persona que no estaba lo suficientemente preparada para realizar este tipo de trabajos, no pierde el optimismo y está convencida de que no se rendirá, ya que no es el final de la vida.