Manny, el gato que ama tomarse selfies

Hoy en día la mayoría de las personas desean tener una presencia importante en las redes sociales, artistas, políticos e influencers, se mantienen de alguna u otra forma vigentes a través de las diferentes redes, ya que constantemente comparten parte de su vida con sus millones de seguidores, cosa que no nos sorprende, pero lo que si es incréible es el caso del gato Manny, ¡sí, hablamos de un gato!, quien adora tomarse selfies.

Lee también: Hombre queda devastado tras muerte de su gato, así que lo clonó

El gato Manny es la sensación del momento en las redes sociales, tras dar a conocer que es amante de las selfies. Manny cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, los cuales no dudan en admirar la belleza del felino, pues no dudan en decir que ha nacido una nueva estrella y no necesariamente por tratarse de un cantante o mucho menos de un influencer, si no del refinado gato que se ha ganado el corazón de más de medio millón de personas de todo el mundo por una razón muy particular, es fanático de las selfies.

Manny aprovecha cada momento de su día para dejar plasmada en una imagen su mejor rostro y posteriormente darlo a conocer a sus miles de seguidores. De acuerdo con sus dueños, Manny supuestamente se toma las fotos solo y posteriormente sus dueños las colocan en las redes sociales donde causa furor.

Manny no tiene un lugar en específico para tomarse las imágenes, pues, aprovecha cada espacio por el que pasa, parque, fondo del mar, catonaje, para el pequeño gato no hay nada imposible. Hoy en día los animales se han vuelto parte importante en la vida de los seres humanos. Recientemente se dio a conocer que un hombre había clonado a su gato, el cual había muerto.