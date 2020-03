Madre e hijo mexicanos llegan hasta el fin del mundo en bicicleta

Tania Hope es el nombre de la mujer que decidió utilizar una bicicleta para recorrer el mundo al lado de su hijo Joshua, hecho que causó curiosidad y sorpresa para los internautas que leyeron esta noticia.

Tanto la madre como el hijo usaron una bicicleta para realizar un recorrido desde México hasta el fin del mundo ubicado en la Ciudad de Ushuaia que está ubicada al extremo de Argentina en Sudamérica.

Llegar al fin del mundo fue lo que povocó curiosidad en las personas que se enteraron del acontecimiento haciéndose viral en el ciber espacio.

La intención de este recorrido fue que la familia quería ver a los pingüinos de Ushuaia que es el sueño más anhelado que tenía Joshua, pero este se cumplió debido a las condiciones que su madre le puso.

Antes del viaje, Hope le dijo a su hijo que si obtenía buenas notas al terminar la primaria le cumpliría su sueño. El niño se ganó dicho paseo (viaje) después de que obtuvo un promedio de 9.4 general al terminar sus estudios de primaria, tenido la dicha de entregar su lugar en la escolta.

A la madre no le quedó otra alternativa más que cumplir con el deseo de su hijo, por lo que decidió hacerlo por medio de un cicloviaje empacando solamente lo necesario para sobrevivir durante el recorrido saliendo rumbo a dichos límites de la Tierra ubicados en el polo sur del mundo, lo que le llevó desde el 2018 hasta dos años después para completarlo.

"Lo logramos!!!!!! Después de 477 días pedaleando el gran letrero de USHUAIA nos daba la bienvenida!. No podíamos con la emoción... ¡lo habíamos logrado contra todo pronóstico!. No éramos deportistas, no sabíamos nada de cicloviaje ni de campamento, éramos una madre sola con su hijo pequeño... un sin fin de cosas que la gente nos decía.... Y a pesar de todo LLEGAMOS! Y no solo llegamos, sino que ha sido la experiencia más maravillosa de nuestras vidas", comentó Tania y Joshua.

Para llegar al fin del mundo, Tania y Joshua recorrieron 20,000 kilómetros durante 477 días. Mediante las redes sociales hicieron realidad sus objetivos, los cuales compartieron con los internautas por medio de fotografías al momento de vivir la aventura y superar los retos que se iban presentando durante el camino como el obtener recursos voluntarios.