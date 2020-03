Christopher Penny originario de Australia fue el hombre que estuvo en riesgo de cambiar su vida trágicamente luego de ser operado por contener vidrios en el estómago; esas fueron las consecuencias de ingerir comida rápida. Al encontrarse comiendo un platillo presentó dolor en el estómago lo que lo obligó a escupir el alimento que ya tenía en la boca.

Para la sorpresa de todos no solamente escupió las papas que estaba saboreando sino pedazos de vidrio que por si fuera poco, fueron la causa de la cortada que tenía en la lengua. Penny, rápidamente se levantó a reclamarle al personal de la sucursal de conocida cadena restaurantera por lo que el incidente no terminó ahí, pues los vidrios hicieron que el hombre vomitara y se desmayara.

Le extraen vidrios del estómago después de comer papas. Foto Pxfuel

Sin embargo el joven acudió al hospital en donde fue operado de emergencia donde los médicos le extrajeron de su estómago medio centímetro de vidrio roto. A lo que confirma lo que los empleados del famoso restaurante de hamburguesas confesaron que una lámpara de calor se rompió sobre la freidora de alimentos, eso daba la explicación del por qué Penny tenía vidrios en su estómago.

Sin embargo el cliente no se quedó con las manos cruzadas y decidió poner una denuncia ante el tribunal, mismo que declaró a la empresa de comida rápida culpable. Desafortunadamente el hecho, no le perjudicó a la cadena, ya que el dueño cuanta con varias franquicias en Australia, y aunque tuvo que pagar una multa de 40 mil dólares, logró llegar a un acuerdo para que el incidente no se hiciera público.

Le extraen vidrios del estómago después de comer papas. Foto Pixabay

Al momento de realizarse el juicio sobre lo que había sucedido en la empresa de hamburguesas, algunos de los empleados de la sucursal confesaron que la lámpara se había quebrado en la freidora de papas, por lo cual estos alimentos se contaminaron de vidrios provocando la herida de la lengua de Penny y la extracción de vidrios del estómago.