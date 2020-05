Una burra llamada Baldomera y su dueño Ismael han sido protagonistas de una escena conmovedora. Resulta que Baldomera e Ismael tenían dos meses sin verse debido a la pandemia de coronavirus, por lo que tuvieron un mágico reencuentro.

Ismael Fernández grabó su conmovedor momento con su celular, y cuando lo comapartió en su perfil de Facebook señaló que no le daba vergüenza que lo vieran llorar, pues era de una de las demostraciones más incondionales que existen.

“No me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen”, señaló.

La reacción de una burra al encontrarse con Ismael. Foto Pixabay.

A sus 38 años de edad, Ismael demostró que le daba vergüenza mostrar sus sentimientos que le tiene al animal. El video lo compartió a través de las redes sociales en donde se hizo viral, pues hasta el momento cuenta con más de miles de reproducciones.

Baldomera vivió hace dos meses en el Borde, en un terreno de 2.000 metros, donde cuenta con un bebedero en el que se le surte agua para que el animal beba. Tiene techo y un campo grande para correr y alimento.

Ismael ya había tenido la oportunidad de hablar sobre baldomera en algunos medios de comunicación pero en está ocasión un reportero quiso presenciar este hermoso momento. “Me vine al pueblo a descansar un poco y esto se ha convertido en una locura”, señaló.

Ismael contó acerca de la experiencia que tuvo al momento de hablarle a la burra, pues su emoción hizo que soltara hasta las lágrimas: “No me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen”, subrayó en Facebook.

El hombre se está quedando en el Borge con sus papás para evitar riesgos de contagiarse por el coronavirus, aunque el municipio hasta el momento no ha registrado ni un solo caso desde que se supo la crisis sanitaria.

La intención de Ismael al compartir su reencuentro con la burra Baldomera, es que las personas conozcan que los animales también tienen sentimientos.