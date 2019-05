Con tal de lucir fenomenales a veces somos capaces de todo, regularmente las mujeres recurren a los beneficios de las cirugías, aunque no siempre sale como esperamos. Como en el caso de Christina Burton, una joven que sufrió las consecuencias de inyectarse botox en los labios y terminó con la cara desfigurada.

La joven de 29 años acudió a que le inyectaran botox en los labios pero jamás imaginó que algo así sucedería, en cuestión de minutos su cara comenzó a desfigurarse. Su boca se había hinchado como la de un pato.

Joven se inyectó botox y se le desfiguró la cara. Foto: Redes sociales

Todo ocurrió porque sin saberlo, Christina Burton es alérgica al botox, lo que provocó que temrinara en la sala de emergencias de un hospital. La joven se tomó algunas fotos y las compartió en sus redes sociales, donde los usuarios creían que se trataba de un filtro de Snapchat.

Cristina según lo relatado por el diario The Sun, ha decidio que no se inyectará de nuevo pese a que su rostro volvió a la normalidad. A pesar del susto que se llevó, confesó que que tuvo la tentación de hacerlo de nuevo pero consideró que no vale la pena.