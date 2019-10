La perdida de un ser querido es muy dolorosa y cada persona puede reaccionar de diferente manera ante la ausencia de esa persona. Existen muchos casos en el que las personas durante el duelo se partan de todos, y quiere vivir su dolor sin que nadie los ayude, o bien, hay las personas que lo toman de manera positiva. Comúnmente las personas que aún no los dejan ir, tratan de tener contacto tal ves no físico pero si espiritual.

Lee también Hallan nueva especie de crustáceos en boca de tiburón ballena

Joven recibe emotivo mensaje de su padre muerto. Foto phxere

En estas últimas semanas, se dio a conocer una noticia de que una mujer llamada Chastity Patterson, quien es una joven de Newport, perdió a su padre, sin embargo, seguía enviando mensajes al celular de su padre, y hace unos días recibió una respuesta inesperada.

La joven durante los cuatro años le mandaba mensaje a su padre, esperando una respuesta y la intención de que el estuviera enterado de las cosas que le pasaban; le contaba detalles como el amor que encontró en un chico, sobre su enfermedad de cáncer que no había tenido rastro de su graduación del colegio.

La joven tuvo la respuesta que durante cuatro años anhelaba, pero la sorpresa fue que le responde un señor que no es su padre y le explica que el había perdido una hija, y que gracias a ella y los mensajes que enviaba lo mantuvieron con vida, pues a través de ella no sentía la ausencia de su hija. La respuesta del señor tardó años en llegar, pues no quería destrozarle el corazón a la joven, lo que si hizo es darle las gracias y decirle que le hubiera encanto que su hija fuera una mujer como ella.