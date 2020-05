Joven ayuda a perro a encontrar a su dueño y descubre algo extraño

Un joven se llevó una gran sorpresa luego de ayudar a un perrito a encontrar a su dueño. Resulta que el perro estaba perdido por lo que amablemente decidió ayudarlo, sin embargo, al paso de los minutos y después de llevarlo al veterinario, los especialistas se percataron de algo extraño, no era un perro sino un zorro.

El joven encontró al perrito junto a una carretera en la ciudad de Tsukigata por lo que no dudó en llevarlo a casa y ayudarlo a encontrar al dueño, por lo que compartió a través de las redes sociales la imagen del animal con un mensaje. Marcy es el nombre de un usuario que compartió a través de la red social de Twitter una foto de un perrito que se encontraba perdido en una carretera debido a que quería ayudarlo a encontrar a su dueño.

Lee también: Video viral: Nace un gatito con dos caras y luce bello

En Twitter el joven publicó un mensaje para que los usuarios ayudaran a localizar al dueño. “Si crees conocer al dueño, por favor contáctate conmigo #perrorescatado”.

Sin embargo, antes de entregar al supuesto canino, el joven decidió llevarlo al veterinario para que lo revisara y asegurarse de que estaba bien de salud. Pero al momento en el que el veterinario estaba revisando al animal se percató que ladraba muy raro, por lo que el especialista le comentó al joven que podría tratarse de un Tanuki Mapache Japonés.

Sin embargo, el joven, incrédulo ante lo que había escuchado y al no quedarse convencido, llevó al perrito con una segunda opinión. El experto le dijo que se trataba de un zorro salvaje conocido como Kitsune, por lo que son considerados como portadores de enfermedades peligrosas para los seres humanos.

“En conclusión, lo que rescaté era un ‘zorro’ y no un ‘perrito’. Gracias a todos los que me avisaron. He consultado con la granja Kita Kitsune buscando ayuda, y me han dicho que se lo pueden quedar, así que planeo llevarlo allí mañana. Parece que esta vez he armado un jaleo a pesar de que no fuera un perro rescatado”, comentó el joven en Twitter.

Marcy decidió llamar a un refugio en donde le dijeron que el animalito era muy pequeño por lo cual se haría cargo de él hasta que pudiera valerse por sí mismo.