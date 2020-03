Joan MacDonald, la influencer de 73 años que sorprende al mundo

Joan MacDonald es muy popular en las redes sociales, pues a sus 73 años tiene un cuerpo muy tonificado, siendo la envidia de muchas mujeres. Joan MacDonald decidió llevar una vida saludable. A pesar de ser una persona de la tercera edad, MacDonald tiene un cuerpo enviadble que cualquier mujer quisiera tener.

La mujer sufrió diversas enfermedades tras enfrentar un duelo de divorcio, a lo cual el doctor le recomendó hacer ejercicio. Ella se concentró tanto en realizar diversas rutinas y hoy en día es la más reconocida en el mundo del fitness, aparte de ser una influencer en la red social de Instagram.

Michelle, es hija de Joan, la cual es una especialista en el tema fitness y dueña del “Tulum Strength Club” en México, que es un espacio de entretenimiento. "Ella me dijo que estaba dispuesta a ayudarme a comenzar y que debía registrarme en su programa de entrenamiento en línea para ayudarme a ponerme en marcha”, comentó MacDonald.

El programa que inició la adulta de la tercera edad se basó en hacer yoga, cardio y levantamiento de pesas, lo cual la ayudó a cambiar su estilo de vida, pues a pesar de ser una persona mayor se encuentra en buena forma, lo cual al tener peso de más su cuerpo actualmente esta irreconocible por el trabajo físico que ha hecho.

"Antes de empezar no podía ni subir escaleras sin dificultad, pero con disciplina, constancia y el apoyo de su familia. Es ahora una mujer muy feliz y con grandes logros. En entrevista a un medio local, MacDonald dijo: “Recuerdo haber levantado un peso de 10 libras y pensar que se sentía realmente pesado. Realmente comencé desde cero”, comentó la influencer.

El ejercicio no fue la única clave para perder 24 kilos en tres años, si no que el comer sanamente hizo equilibrarse y obtener el cuerpo tonificado y fitness. Con la rutina de ejercicios y el comer saludable ha eliminando del cuerpo cualquier enfermedad como el colesterol alto y la artritis. Esta mujer es un claro ejemplo de que las personas pueden cambiar su ritmo de vida llevando una rutina sana de ejercicio y comida, la edad no importa, si no que realmente son las ganas de querer lograr los objetivos que cada una de las personas tienen.