Hombre tiene 65 años, 174 hijos, 90 nietos y 13 esposas

Nuevamente la historia un hombre que tiene 174 hijos, 90 nietos y 13 esposas se volvió viral en las redes sociales. Inicialmente la historia se dio a conocer en el 2018 pero recientemente se viralizó. Se trata de Mustafa Mugambo Mutone, de 65 años y residente de Kyaterekera en el distrito de Kagadi, en Uganda.

De acuerdo al medio ugandés New Vision, Mustafa Mugambo, se casó por primera vez en 1968, cuando tenía solamente 16 años, y desde entonces no ha dejado de agrandar la familia, ya que no solo se conformó con una sola esposa si no que hasta el momento tiene 13.

El adulto no puede mantener a sus 174 hijos, 90 nietos y 13 esposas. Foto ilustrativa Pixabay

"Mi esposa más joven tiene 25 años y la mayor 50, pero tuve unas 10 novias antes de casarme oficialmente y todas dieron a luz el mismo año", señaló al New Vision.

Mustafa señaló en el 2018 que seis de sus 13 esposas estaban embarazadas por lo que su familia iba a crecer más, superando los 180 hijos. Pese a que Mustafa Mugambo Mutone dirige una tienda de productos en el centro comercial de Kyaterekera, donde vende frijoles, maíz y café, no es suficiente para mantener a su enorme familia, por lo que pide al gobierno de Uganda que lo apoye con la edcuación de al menos 30 de sus descendientes.

"He intentado alimentar a mis 13 esposas y a mis más de 170 hijos, y no es fácil. Solicito al gobierno que al menos patrocine a 30 de mis hijos en escuelas secundarias e instituciones terciarias", pidió.

El adulto de 65 años señaló que su hijo mayor tiene 49 años, mientras que los más pequeños eran unos gemelos de 4 años, estos antes de que sus seis mujeres dieran a luz.

Otras de las dificultades que enfrenta Mustafa Mugambo Mutone aparte de su economía es no poder compartir demasiado tiempo con sus esposas e hijos, pues algunas de ellas viven en lugares lajanos alrededor del país.

"Recibo 10 llamadas por día de diferentes esposas que quieren atención, pero no puedo estar en todas partes", lamentó. Sólo en Kagadi tengo siete esposas, dijo.

Pese a que Mustafa esta cerca de cumplir 70 años señala que aún puede tener más hijos pues lleva una vida saludable, no fuma ni toma alcohol.