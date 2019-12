Hombre sufre un derrame cerebral por estirar el cuello

El caso de Josh Hader se volvió viral después de que este diera a conocer que había sufrido un derrame cerebral, luego de haberse estirado y tronado el cuello. El caso de Hader no es el único que ha ocurrido, pues recordemos que el pasado mes de abril también le ocurrió a una paramédica. La historia de Hader se viralizó rápidamente.

Fue Josh quien decidió de alguna forma concientizar a las personas para que no realicen este tipo de acciones arriesgando su vida. Josh contó que accidentalmente se dislocó, y no se percató de lo que ocurrió hasta que intentó levantarse para ir por una bolsa de hielo para ponerla en su cuello. Sin embargo, al intentar leventarse se dio cuenta que no tenía control sobre él.

Josh fue trasladado de emergencia al hospital Mercy, en donde los médicos le manifestaron a su suegro, quien fue la persona de llevarlo al nosocomio, de que el adulto había sufrido un derrame cerebral, el cual había causado consecuencias graves.

"Cuando se tronó el cuello, se desgarró las arterias que van al hueso del cuello, donde se une al cráneo y la base del cerebro", le dijo el médico Vance MacCollom.

Entumecido, débil y con visión doble, así fue como Josh llegó al hospital luego de haberse estirado y tronado el cuello. Fue el pasado 14 de marzo cuando ocurrió el accidente y desde entonces Josh se encuentra en rehabilitación. Su proceso lo ha dado a conocer a través de su perfil de Facebook.

"Actualmente puedo caminar sin una andadera o bastón, pero me canso mucho más rápido que antes. Mi equilibrio no está del todo bien, pero no es terrible", dijo.

Diariamente Josh recibe mensajes que lo animan a seguir con su recuperación.