Hombre queda parapléjico tras meterse gusano en sus partes íntimas

La noticia de un joven que quedó parapléjico después de que un gusano se le metiera en su pene tras nadar en un lago de Malawi, impresionó a usuarios de las redes sociales. James Michael, de 32 años, nunca imaginó que su vida cambiaría tan repentinamente y para siempre, luego de ingresar al lago.

Fue en agosto del 2017 cuando Michael contrajo una infección de bilharzia, enfermedad causada por un gusano parásito, tras realizar el viaje de su vida a África. Estando en Malawi, el joven navegó en canoa y nadó en un lago a diario, alrededor de tres horas por día. Sin embargo, nunca pensó que su vida cambiaría. Michael viajó a África para cumplir uno de sus sueños, acompañado de dos amigos, con los cuales disfrutó de Zambia y Zimbabwe.

"Aunque contraje la infección en mi viaje, no pasó nada y pude irme a casa pensando que no pasaba nada”, señaló el joven en su momento.

El joven jamás imagino que en algún momento, en el que nadó en el lago, un gusano había entrado a su pene y mucho menos que hubiera puesto huevos dentro de el.Sin embargo, lo peor vino después, luego de un año, Michael comenzó a sentir los síntomas de la infección de bilharzia. Comenzó a perder sensibilidad en ambas piernas, pero no le tomó importancia, pues creía que era fatiga porque practicaba ciclismo.

."Supuse que era solo por el ejercicio, así que no me preocupé por eso. Pero la sensación de fatiga nunca cambió, y en realidad empeoró”, dijo.

Pese a que Michael sentía fatiga y perdía sensibilidad en sus piernas, no fue hasta un mes después cuando acudió al médico, luego de que despertara sudando, y esta situación comenzó a preocuparlo. El joven fue tratado inicialmente con antibióticos, sin embargo, su estado de salud empeoraba aún más, y una semana después de nuevo acudió al hospital, donde le hicieron análisis de sangre.

El gusano entró al pene del joven y ocasionó que quedara parapléjico. Foto ilustrativa Pixnio

Con el examen de sangre los doctores lograron detectar rápidamente que el sistema inmunitario estaba atacando la columna vertebral, señaló el diario Daily Record.

"Determinaron con bastante rapidez que mi sistema inmunitario estaba atacando mi columna vertebral, lo que provocó la pérdida de control de mis piernas. Me pusieron un tratamiento de esteroides seis meses para contrarrestar esto, pero en realidad no sabían qué había causado esto”, recordó.

Michael perdió por completo la movilidad de sus piernas tras confirmarle que un gusano parásito había ingresado a su pene y habia depositado huevos en su cuerpo. El joven pasó tres meses en un hospital en silla de ruedas, y cuatro meses más con muletas. Además de sufrir de intensos dolores, acné extremo causado por los esteroides y diarreas.

"Me dijeron que había un 30 por ciento de posibilidades de que me recupere por completo, dentro de 10 años. Fue una sensación horrible, me sentí completamente indefenso y las probabilidades no eran buenas. No puedo desear lo que he pasado a nadie”, indicó.

Michael esta en proceso de recuperación y los doctores le indicaron que tenía un 30 por ciento de posibilidades de recobrar la movilidad de sus piernas.

"El dolor no se parece a nada que haya conocido. A veces, ha sido dolor físico insoportable, debilitante. Pensar más en mi salud y en cómo me cuido, leer sobre los riesgos para la salud cuando viajo”, dijo el paciente al recordar como cambió su vida tras el viaje a África.