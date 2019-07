Hombre logra comerse 71 hot dogs y consigue el título: Video

Nueva York.- Joey "Jaws" Chestnut se comió 71 hot dogs para asegurar su 12° título en el famoso concurso anual de comer perritos calientes del 4 de julio de Nathan el jueves, solo unos pocos perros calientes que no lograron romper el récord que estableció el año pasado.

Frente a una multitud de fanáticos y enfrentándose a 17 oponentes, el nativo de California superó con creces a sus competidores más cercanos, pero no logró ni superó la marca de 74 perros que alcanzó en 2018.

Cuando se le preguntó cómo se sintió después del concurso, Chestnut, de 35 años, dijo: “Siento que debería comer un par más.

Lee también: Un hombre consigue el récord como el papá más panzón de Nicaragua: Fotos

Sabía que iba a estar cerca. Estaba esforzándome mucho, me estaba llenando la boca y no me estaba cayendo, dijo. Solo necesitaba encontrar una manera de moverme un poco más rápido. Creo que se está haciendo más difícil cuanto más viejo me hago.

Miki Sudo ganó la competencia femenina al masticar 31 perros calientes. La jugadora de 33 años no alcanzó el total de 37 frankfurters el año pasado, pero ganó su sexto título consecutivo al vencer fácilmente a la subcampeona Michelle Lesco, quien engulló 26 perros calientes.

Al igual que Chestnut, ella expresó cierta decepción por no comer más.

No era mi mejor número, los números eran bastante bajos en todos los ámbitos. No sé si fue el calor, pero realmente no puedo quejarme. No me sentía en mi mejor forma, así que me alegro de que fue suficiente para sacar un sexto cinturón, dijo.