Hombre comparte la épica reacción de su gata al quererla besar (vídeo)

A través de un vídeo un joven compartió la reacción de su gata luego de que él intentara besarlo y se vuelve viral. Resulta que el adulto decidió vengarse del animal debido a que ya estaba cansado de que lo lamiera por lo que decidió tomar cartas en el asunto haciendo lo mismo, sin embargo, la reacción de la gata se volvió viral.

Colton Carlyle, es residente de Estados Unidos y autor del vídeo que se compartió en redes sociales y Youtube. En el clip publicado se puede observar al joven acostado en su cama, cuando la gatita se acerca y le empieza a lamer su rostro, entonces el joven hace la misma reacción con la gata pero ésta inmediatamente maulla y se retira del cuarto.

Lee también: Lotus, el gato Maine Coon que es una gigantesca bola de amor

“El nombre de mi gato es Cleo. No, mi aliento no huele. Ella es muy consciente de que estoy a punto de lamerla y no le gusta. Lo hago todo el tiempo”, comentó el dueño del felino.