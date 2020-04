Hombre aburrido por cuarentena pinta con aerosol a perro VIDEO

Un video en donde se ve a un hombre pintar a un perro con aerosol ha indignado a miles de personas en las redes sociales. La grabación donde se ve al supuesto influencer, de nombre Martín Correa, un joven originario de Moreno, Argentina, pintando al perro rápidamente se volvió viral y generó una ola de críticas.

El video, con el que Martín pretendía sacar risas a sus seguidores, ante la pandemia de coronavirus que acecha al mundo causó indiganción entre los usuarios, quienes acusaron al youtuber de fomentar el maltrato animal.

En la grabación se puede ver al joven pintar al indefenso perro de rojo. El youtuber le hace unas rayas en el cuerpo del animal e incluso pinta sus partes íntimas mientras que el bulldog francés intenta huir.

“Mas allá de no tener neuronas y pintar un perro con aerosol, es un asco de persona x donde lo mires. Al macho escracho”, “Si el profe me pregunta pq no entregue el tp de historia le voy a decir que no lo hice pq Martín correa pinto a su perro”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Tras el video, no solo Martín generó indignación en las redes sociales sino que también fue acusado de exponer videos de una menor de edad.