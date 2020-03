Hijos olvidan a sus padres en cuarentena y piden ayuda

En la provincia de Lima, Perú, vive un matrimonio de ancianos: Doña Rosa de 78 años que padece artrosis (enfermedad crónica degenerativa que produce la alteración destructiva de los cartílagos de las articulaciones) y Don Carlos de 88, quien padece esquizofrenia (grupo de enfermedades mentales que se caracterizan por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad) ambos, olvidados por sus ¡siete hijos!

San Juan de Lurigancho es la ciudad que ha sido testigo de las deplorables condiciones en las que viven ambos.

Doña Rosa trabaja vendiendo caramelos y sale por unas horas de la habitación en la que viven; sin embargo, la contingencia sanitaria aunada a la enfermedad que ella padece, no le permite generar los recursos económicos que ella y su esposo necesitan para subsistir y por otro lado ella se encarga de atender a su esposo Don Carlos.

Esta situación ha llegado a vista y oídos de muchas personas, mismas, a las que se les ha solicitado apoyo económico o cualquier otro tipo de ayuda, a través de Perú 21, medio del mismo país, que ya se ha puesto en contacto con el matrimonio desde el domicilio donde viven para mostrar al mundo la situación que están viviendo.

Y por si fuera poco, no recibieron el apoyo económico que otorga el Estado que se traducen a 380 soles (2,608.93 pesos mexicanos) y tampoco cuentan con una pensión. En consecuencia, su estado y situación se han agravado aún más. Pero dentro de toda esta situación, han sido apoyados por los vecinos.

“Esta amaneciendo, y estoy pensando ¿qué voy a hacer ahora? La gente se cansa y me dice ‘yo a usted todos los días la veo’ y yo a veces me pongo nerviosa y le digo ¿usted acaso no todos los días come?", reveló Doña Rosa a Perú 21.

El caso se dio a conocer a través de las redes sociales por una señora amiga de los ancianos de nombre Fortunata Aidé, quien ha acompañado al matrimonio en todo momento.

El matrimonio tuvo siete hijos, de los cuales ninguno se ha hecho presente. Sin importar la ingratitud de ellos, la anciana reza por los suyos.