Un gato se hizo viral en Internet al protagonizar una escena muy conmovedora, pues acerca a un peluche a su plato de comida, con el objetivo de compartirle de su alimento. En el clip que rápidamente se volvió viral se puede observar al gato llevar al osito de peluche a su plato. Posteriormente lo inclina para que este pueda alcanzar las croquetas y, supuestamente, alimentarse.

El video cuenta con 55 mil Me gusta y los comentarios no se hicieron esperar, pues los internautas se conmovieron por la acción tan noble del gato, al pretender ofrecerle comida a su amigo y este no tuviera hambre.

Gato enternece al 'darle de comer' a su muñeco de peluche (vídeo). Foto Pixabay

Las mascotas son animales considerados muy tiernos y en este caso de gran corazón, pues el gatito solamente quería que el peluche comiera de su plato buscando su bienestar, y aunque el muñeco no tiene vida, la escena quedó grabada para la posteridad, misma que se compartió en la web.

Los gatos son domesticados por los humanos y cuidados como si fueran sus hijos, pues les ofrecen todo su cariño y atención. Los gatos son muy similares a los leones, la única diferencia es que estos últimos son de alta peligrosidad debido a que su principal instinto es el de cazar y comer carne. Por su parte, los gatitos son tiernos y más dóciles para tenerlos en casa.

Además son animales que inspiran mucha ternura y aunque, comparados con los perros, no son tan entendidos, o al menos, eso pareciera, lo que sí es un hecho es que son animalitos adorables.

Sólo que hay que considerar tener ciertos cuidados en cuanto a tener un gato como mascota, ya que su pelo puede resultar perjudicial para la salud del ser humano.