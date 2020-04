Gato enternece al 'darle de comer' a su muñeco de peluche (video)

Un gato se hizo viral en Internet al protagonizar una escena muy conmovedora, pues acerca a un peluche a su plato de comida, con el objetivo de compartirle de su alimento. En el clip, que rápidamente se volvió viral se puede observar al gato llevar al osito de peluche a su plato. Posteriormente lo inclina para que este pueda alcanzar las croquetas y, supuestamente, alimentarse.

El video cuenta con 55 mil Me gusta y los comentarios no se hicieron esperar, pues los internautas se conmovieron por la acción tan noble del gato, al pretender ofrecerle comida a su amigo y este no tuviera hambre.

Gato le da de comer a su muñeco de peluche y se hace viral (video). Foto Pixabay.

Las mascotas son animales considerados muy tiernos y en este caso de gran corazón, pues el gatito solamente quería que el peluche comiera de su plato buscando su bienestar, aunque el muñeco no tiene vida la escena quedó grabada la cual se compartió con las personas.