En el árbol de navidad fue encontrada una lechuza que pasó en esa semana desapercibida ya que no la habían visto, hasta que al mirar el pino y hacer unos ajustes, tanto la madre como la hija vieron una decoración que no se esperaban

Las lechuzas son animales considerados carnívoros y que por lo general viven de noche, tiene semejanza a la de los búhos pero lo que los diferencia es que unos no tienen plumas en su cabeza que le dan forma de orejas, y otra característica muy notoria es que las hembras son más grandes que los machos.

Familia encuentra lechuza en su árbol de Navidad. Foto pixabay.

La familia ubicada en Atlanta se llevó la sorpresa más grande de la Navidad pues en su árbol a una altura de tres metros de altura una lechuza entre las ramas del árbol, en el cual tenía la posición de abrazar el árbol, esta situación causó asombro entre los integrantes de la familia.

La madre comentó que aproximadamente el 12 de diciembre se dio cuenta de este hecho, pues a una semana de que había comprado su árbol de Navidad ya decorado fue que encontraron el ave, ambas no pudieron desprender al ave del árbol ya que estaba entre las ramas de este.

La lechuza se negaba a dejar el árbol de navidad y la familia optó por llamar al centro de naturaleza local, los cuales fueron aptos para retirar el animal del árbol de navidad. Ellos ayudaron a que el ave se liberara para que buscara y regresara a su lugar al que corresponde su entorno natural.

"Fue surrealista, pero realmente no nos asustamos", comentó McBride Newman. El padre, Billy Newman, destacó que el animal parecía estar tan cómodo en su improvisado nido que pensó: "Oye, amigo, no te va a ir bien si te quedas aquí. No hay comida, lo siento". Comentarios de los familiares que presenciaron al ave.