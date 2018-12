FOTOS: Encuentran delfín con el nombre de 'Juan' grabado en su piel

Juan, era el nombre que estaba grabado en el cuerpo de un delfín, que en la tarde del viernes 14 de diciembre fue hallado sin vida en una playa española. El cadáver del animal también presentaba varios otros cortes.

Equinac, una organización sin fines de lucro orientada al rescate y recuperación de la fauna marina, menciono que se trataba de un ejemplar hembra, de poco más de 165 cm de largo.

Leer también: La razón por la que hay menos avistamientos de ballenas

La hipótesis principal es que esto no fue hecho en la playa, y que no estaba vivo cuando fue herido, pero no está claro cómo murió el animal, si fue por culpa de un ser humano o algo más, sostuvo Eva María Morón, coordinadora de Equinac.

Morón agregó que según la ley, si una persona encuentra un delfín muerto, es su debe notificar a las autoridades. "Queremos que las personas tomen conciencia de la importancia de cuidar a los animales protegidos, como las tortugas marinas o los delfines", añadió.

Leer también: FOTOS: Aparecen 145 ballenas muertas varadas a la orilla de una playa

Por su parte, Manu y Ana, también miembros de Equinac, se manifestaron indignados por el hallazgo y enviaron un mensaje al autor del grabado: "A ti Juan, al que has hecho estos, solo decirte que con un poco de suerte a ver si te pillamos en otra de estas".

Según informó The Express, el departamento de Servicio Marino de la Guardia Civil se encuentra investigando la muerte de otros delfines y agregaron el último hallazgo a su indagación. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ningún arresto.