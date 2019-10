Esposo la hizo elegir entre perros y él, ella prefirió a los perros

Un hombre, de nombre Mike se llevó la decepción más grande de su vida luego de cumplir 25 años de casado con su esposa Liz, y es que el adulto se cansó de que su mujer sintiera un inmenso amor por los perros por lo que le pidió que eligiera entre los 30 animales y él. Liz tuvo que tomar una decisión y elegió a los perros.

El gran amor que Liz siente por sus perros la hizo tomar una importante desición en su vida, al decirle adiós a su amado esposo, quien había conocido a los 16 años y con quien, posteriormente vivió 25 años de su vida procreando un hijo llamado Ollie.

Tal parece que el sinónimo de la felicidad para Liz se encuentra en el resultado del cuidado y protección de sus perros, situación por la que la obligó a elegir a sus perritos en vez de su marido. La historia de Liz con Mike, parece de película, ambos se conocieron cuando tenían 16 años y cúpido llegó a sus vidas por lo que ella acabó yéndose a vivir con él a la casa de sus padres, en un campo de dos habitaciones en Barnham, Suffol.

Tras unos años de matrimonio, Liz se embarazo y tuvo a Ollie, sin embargo nada fue suficiente para que su amor durara para toda la vida y venciera cualquier obstáculo que se le presentara, como fue el caso de los animales. Luego de muchos años de vivir junto a perros, un día Mike se hartó de esta situación inusual que rebasó los límites de su paciencia y le dijo a Liz que ya no podía más y que estaba enfadado de la situación, así que le pidió elegir entre él o los perros.

“Mi esposo dijo: ’soy yo o los perros’. Desde entonces no he visto ni oído nada de él”, declaró Liz.

Durante una entrevista a Daily Mail, Liz confesó que sus problemas comenzaron cuando ella decidió iniciar un negocio que no llenaría los bolsillos pero si los corazones, ya que tenían mucho espacio libre.Pues Liz había decidido poner un BedForBullies, un refugio para perritos bulldog terrier, decisión que no le agradaba para nada a Mike.

Liz confesó que había crecido rodeada de perros, pues su madre y su padre criaban animales, y pensó que estar rodeada de perros no era razón para que Mike se abrumara.

“Pensé que, después de 25 años, él debía saber que renunciar a los perros no era en lo absoluto parte de mis intenciones. Él supo desde el momento en que nos casamos de qué se trataba. No sé qué esperaba.Nos separamos cada vez más. Él estaba muy metido en su trabajo y no me dejó opción. No quería ser una mujer de un hombre adicto al trabajo, así que yo me refugié en quien sí me daba cariño: mis perros”, declaró Liz.

Liz confesó que debido a la situación, ella se refugió en los perros y pues Mike ya no era su prioridad.

"Mi pasión por los perros era demasiado grande para Mike. He elegido hacer esto y me encanta”, revela.