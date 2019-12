Encuentran una cobra de dos cabezas en la India (video)

Hace unos días una cobra con dos cabezas fue encontrada en un bosque cercal del poblado de Ekarukhi en la India. Sin embargo, la cobra no causó pánico entre los aldeanos si no que fueron ellos mismos quienes no decidieron entregarla a las autoridades debido a las creencias mitológicas.

Fue el pasado martes (10 de diciembre) cuando aldeanos se percataron de la presencia de la cobra con dos cabezas decidieron alimentarla con leche. La noticia rápidamente se extendió y decenas de personas se dirigieron a donde se encontraba el extraño animal. La noticia llegó a oídos de las autoridades por lo que estos se dirigieron al sitio e intentaron llevarse el animal pero los lugareños se negaron a entregarlo.

Las personas manifestaron que la cobra con dos cabezas tenía asociaciones del hallazgo con creencias mitológicas, por ello no podían entregarla, señaló el medio The Indian Express. Mientras que el herpetólogo del Departamento Forestal local, Kaustav Chakraborty, manifestó que la cobra bicéfala, la cual mide 35 centímetros de largo, no pudo ser capturada debido a que las personas se negaron a entregarla.

Los expertos descartan que la anomalía de la cobra tenga alguna relación con creencias mitológicas, pues aseguran que el defecto se debe al resultado de una división incompleta de embriones o a factores ambientales desfavorables.

Este tipo de cobras comúnmente habitan en el sur y sureste de Asia. Su hábitat natural son ambientes húmedos.