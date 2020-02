Encuentran un búho tan obeso que es incapaz de volar (Foto)

Un búho, que pertenece a las aves nocturnas fue captado por medio de una imagen que no puede volar, debido a una obesidad tan rara que tiene, pues los especialistas pensaron que había escapado de una pajarera.

Al ser analizado, los especialistas le realizaron ciertas pruebas y al revisar su comportamiento no encontraron signos de vida en cautividad. Por lo que no hay otra explicación más que su obesidad es la causante de que no pueda volar.

En Inglaterra un transeúnte encontró una zanja a un búho que se estaba empapando incapaz de volar. Para analizar las condiciones de vida del animal fue llevado al Santuario de Búhos de Suffolk, donde los especialistas dijeron que se trataba de un mochuelo europeo, que es una especie que catalogaron por los ornitólogos como Athene noctua.

El ave es una hembra que pesa apróximadamente 345 gramos, lo que quiere decir que es un tercio más pesada que un mochuelo adulto y sano. La dificultad para volar es consecuencia de la grasa acumulada en su cuerpo.

Los especialistas que se encargaron de analizar al animal no encontraron ningún tipo de identificación para saber si pertenecía a alguna persona. Sin embargo, su comportamiento demostraba que no había vivido una vida en cautiverio.

Tras permanecer en observación el animal estaba muy familiarizado con los pollitos amarillos por lo que se suelen utilizar para alimentar a estas aves confinadas en pajareras.

Tomaba rápidamente los tipos de alimentos silvestres, como ratones oscuros, por lo que estamos seguros de que este puede ser un caso inusual de obesidad natural", explicó el santuario en su página de Facebook.

Mediante una investigación se dio a conocer que el área de donde fue rescatado el animal estaba plagado por ratones de campo, lo que quiere decir que a consecuencia de un ambiente cálido y húmedo.

El búho fue liberado totalmente, por lo cual antes de tomar esta decisión fue sometido a una dieta por unas semanas para que alcanzara su nivel, para que este animal pudiera volar sin ningún problema. El búho fue finalmente puesto en libertad luego de alcanzar su peso ideal.