Encuentran emotivo mensaje en una botella que fue arrojada al mar

En el pueblo Canadiense de Queen Charlotte en el Archipielago de Haida Gwaii, una estudiante de la universidad de Columbia Britanica llamada Nikki Saadat, encontró una botella de plástico que incluía una nota dentro de ella. El mensaje no era claro, ya que estaba en otro idioma lo único que pudo descifrar fue la fecha 23 de noviembre de 2003.

Nikki inmediatemente mostró a sus compañeros de universidad lo que habÍa encontrado, quienes aseguraron que el idioma de la nota era de origen indonesio y que en aquellos países es muy común la clase de botellas.

Nikki Saadat decidió salir de dudas y mandó a traducir la carta encontrada. Llevó la carta con los periodistas de Vancouver Courier, quienes descifraron el mensaje en poco tiempo.

"Mamá… Perdóname por no haber escuchado tus consejos a pesar de que eran los mejores para mí. Mamá… Perdóname por estar avergonzado de tu trabajo a pesar de que hacías todo eso solo por mí, para que cada día hubiera comida sobre la mesa. Y nunca te has quejado de nada por aquello, pero me tienes a mí, un hijo arrogante que no sabe cómo estar agradecido".