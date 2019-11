Encarcelan a un burro en Chiapas por hacer destrozos

La noticia de que un burro fue encarcelado por hacer destrozos en una parcela del poblado de Zaragoza se volvió viral en las diferentes redes sociales. El asno fue llevado a la cárcel de el municipio de Comitán de Domínguez, lugar donde varias personas se han tomado el tiempo para ir a verlo, pues les resulta increíble que el animal este pasando por esta situación. Hace unos días, usuarios de las redes sociales también estallaron luego de que un caballo fuera arrastrado por un auto.

Cuando el burro fue arrestado deambulaba por la calle principal de la comunidad Zaragoza. Las autoridades señalaron que el burro no será liberado hasta que aparezca el dueño y esté pague los daños que ocasionó el animal.

La imagen del burro en la cárcel. Foto viral

De acuerdo a lo que circula en las redes sociales, el burro tiene aproximadamente 48 horas detenido y no ha recibido comida ni agua. Hasta el momento el dueño no se ha presentado y el burro solo recibe visitas de adultos y en especial de niños que no logran entender como un animal puede estar encarcelado.

La preocupación de los niños es tan evidente que al ver que no le llevan comida han optado por acercarle zacate. Las autoridades han recibido un sinfín de criticas en las redes sociales, pues no logran entender como los agentes se dedican a encarcelar a un animal, mientras que otros defiende la acción de los agentes para que el dueño, por no hacerse responsable de los actos del animal.