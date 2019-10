El video del hombre que intenta impedir boda de su exnovia

Un joven intentó de “mil maneras” evitar que su exnovia se casara, sin embargo, no logró convencer a la chica y se retiró del lugar triste y derrotado.

El video que circula en las redes sociales y que rápidamente se volvió viral se observa al joven, que viajaba a bordo de una motocicleta, detener el vehículo en el que viajaba su ex a su boda. Tras lograr que el auto se detuviera, le ruega una y otra vez que no se case, hasta le suplica de rodillas que no lo haga.

E incluso luego de recibir un no rotundo, el joven intenta besar a la fuerza a la novia, mientras ella, confundida, lo empuja para que la deje y le pide que se retire y la deje ir a su boda. Finalmente luego de realizar varios intentos para que su ex no se casara, el joven se da por vencido y termina retirandose del lugar, esto entre gritos de los transeúntes, quienes le gritan que no deje que se case.

En el video no se observa si la novia se marchó del lugar, la gran incógnita de los usuarios de las redes sociales, pues en la grabación solo se ve al joven subir a la motocicleta pero no se sabe a ciencia cierta si logró que la novia no se casara. Este hecho habría ocurrido en Medillín, Colombia.