Efecto óptico en fotografía de una niña se vuelve viral

La fotografía de una niña ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales por su efecto óptico. La imagen que circula en las direferentes plataformas ha causado una gran confusión entre los usuarios por su efecto óptico, ya que la niña aparece con unas piernas demasiado delgadas. Uno de los casos más recientes que se han vuelto virales aparte de este, es el de un desfile por el 20 de novimbre en México.

La imagen que ha acaparado la mirada de millones de personas se aprecia a la protagonista, que es una niña, parada en un campo algo seco, y la primera impresión es que parece tener una malformación en sus piernas, sin embargo, observando la imagen detenidamente podemos constactar que solo se trata de un efecto óptico, ya que la niña tiene en sus manos una bolsa de palomitas, razón por lo que se camuflajea con el color del suelo y genera la ilusión óptica.

Recientemente la imagen fue compartida hace unas horas en la página de Facebook ViralDump, y hasta el momento la imagen lleva más de 13 mil compartidas y miles de likes y comentarios.

"Me sentía tan triste por ella y pensé que alguien mintió y nunca le consiguió a esa chica sus palomitas de maíz Uf!!!", " Dios mío, debo ser más tonto que la mayoría. Me tomó mucho tiempo para ver las palomitas de maíz. No podía seguir sin encontrar!!", " Se mezcla tan bien con la hierba. Yo era como lo que le pasa a estas pobres piernas", fueron algunos comentarios en Facebook.