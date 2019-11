Descubren extraña especie de anfibio luego de 50 años en Colombia

Durante una expedición se encontró una extraña especie de anfibio, una cecilia, la cual no ocurría desde hace 50 años. El hallazgo se realizó en Santander, Colombia, el cual es el segundo país con mayor diversidad de anfibios. Esta especie pertenece uno de los tres grandes grupos de anfibios que existen en la actualidad, la salamandras y las ranas, son las otras especies. Una de las características de esta especie es que parecen serpientes pero no tienen escamas.

Otras de las características de las cecilias es que son especies de cuerpo cilíndrico, sin extremidades y que no tienen un esqueleto apendicular. Las cecilias son los anfibios menos exploradas y con menos especies descritas. Difícilmente las personas pueden encontrar una, por ello los científicos que realizaron la expedición al departamento de Santander en Colombia (Santander BIO) se emocionaron cuando encontraron nueve cecilias vivas.

Las cecilias son parecidas a las serpientes. Foto Zookeys.pensoft.net

Los especialistas determinaron que se trataba de una nueva especie (Caecilia pulchraserrana). Los análisis morfológicos y genéticos hechos a las especies fueron publicados en la revista científica ZooKeys en el artículo «A new species of Caecilia» (Gymnophiona, Caeciliidae) from the Magdalena valley region of Colombia.

Una de las cualidades de las cecilias es que la mayoría tiene pulmones que les permite absorber el óxigeno del aire que los rodea, además de ser capaces de absorber óxigeno a través de la boca y la piel.