Desafío de Coronavirus: influencer graba video lamiendo un inodoro

Los videos y retos challenge son muy divertidos y aún más cuando estos alcanzan un número considerable de vistas, sin embargo, también se debe de tomar en cuenta que no siempre el contenido que se realiza es apto para que se haga viral, tal es el caso de una joven que protagonizó un vídeo con el nombre de #CoronavirusChallenge.

La influencer grabó el video lamiendo el inodoro de un avión, el nuevo desafío llamado #CoronavirusChallenge. Este hecho ha causado mucha indiganción entre los usuarios de las redes sociales, pues, la joven rubia, está invitando a las personas a que lo hagan sin medir los riesgos que representa está acción.

Lee también:Conoce el inodoro más lujoso del mundo hecho en China

Recientemente, el mundo se encuentra detenido en varios aspectos, debido a la propagación del coronavirus que se inició en China, y se ha extendido por todo el mundo causando alarma entre las personas, pues está pandemia puede ocasionarte la muerte.

Las medidas de prevención contra (COVID-19) son: no tener contacto físico con las personas, no saludar de beso o de mano, usar gel antibacterial, usar tapabocas, mantenerse en cuarentena para no adquirirlo por estar en contacto con personas que lo tengan.

Sin embargo, existen muchas personas desafían a este virus y que los llevan a tomar las medidas necesarias para combatirlo, como es el caso de está joven llamada Ava Louise. Ava cuenta con más de 165 mil seguidores en Instagram. El video también lo compartió en TikTok.

Aunque el video se hizo viral, los usuarios de las redes sociales desaprobaron la acción de la joven y llamaron a Ava, inconciente por arriesgar su vida al contagio.