Coronavirus: Hombre se viraliza al decir que no aguanta a su esposa

El video de un hombre se viralizó tras pedir que lo rescataran de su casa, pues ya no aguantaba a su esposa, esto después de que muchos países han tomado la medida de que las personas eviten salir de sus casas para evitar el contagio del coronavirus.

Algunas personas, por medio de las redes sociales han compartido como están enfrentado esté virus que mantiene en alerta al mundo el cual ha interrumpido diversas actividades para evitar un posible contacto. Sin embargo, un hombre utilizó estás mismas para pedir ayuda, pues ya no aguanta convivir con su esposa.

“¡Sáquenme de aquí, que no aguanto más a mi mujer! Dos días llevo, no puedo más”, grito el hombre. Ante este llamado de auxilio los comentarios no se hicieron esperar .

Tras el llamado de auxilio, los comentarios no se hicieron esperar. “Pobre hombre, eso ha de ser peor que el coronavirus”, “En lugar de que aprovechen para que se unan si no se van a soportar”, “No es el único, hay más reportes”, “La raza es ocurrente”, “Y lo que le falta”, comentaron.

Síntomas del coronavirus:

Fiebre. Tos. Secreción nasal. Dolor de garganta. Dificultad para respirar.

En ese sentido, la alimentación que se debe seguir, está compuesta de algunas reglas básicas y todos los grupos de alimentos que marca el plato del bien comer y la jarra del bien beber en las porciones adecuadas:

Cinco raciones de frutas, verduras y hortalizas diarias.

Cereales integrales no refinados.

Consumo de carne y pescado una vez a la semana (de preferencia más pescado que carne y más carnes blancas que rojas.

Legumbres en todas sus variedades de 2 a 3 raciones semanales.

Consumo diario de lácteos como quesos, yogurt y leche.

Consumo semanal de huevos (no pasa nada, salva contraindicaciones médicas, por tomar un huevo al día).

Uno de los esenciales básicos de nuestra alimentación debe ser el aceite de oliva, tanto para

cocinar como para aderezar y es importante también incluir frutos secos a diario (crudos o tostados).