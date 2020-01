Conmueve foto de madre e hijo repartiendo pedidos de Uber Eats a pie; les regalan moto

Mediante una fotografía que se hizo viral en redes sociales, se captó a una madre acompañada de su hijo llevando pedidos de Uber Eats a pie y ante el hecho, se hicieron acreedores a un obsequio: una moto.

Lo peculiar de la imagen, es que la mujer da un claro ejemplo de que las madres pueden luchar para sacar a sus hijos adelante y en muchas de las ocasiones, alcanzar el éxito esperado y aún más, sin importar el trabajo que se tenga, mientras que, por el contrario, otras tantas sé la pasan victimizándose ante diversas situaciones.

A través de la publicación se puede observar el comentario de una de las usuarias de Facebook, de nombre de Denisse Dun Romero, quien expresó que si llegará a conocer su identidad, le daría como regalo de una bicicleta.

Si alguien la conoce díganle que la estoy buscando para regalarle una bicicleta para su trabajo, le podemos adaptar una silla en la parte de atrás para su hijo”, Comentó Denisse Dun.

Quiero dar las gracias a todas las personas que en cadena me ayudaron a encontrar a Nancy, me extasía la generosidad que mucha gente ha mostrado con una publicación que solo tenía como finalidad ayudar a una chica hacer su trabajo más fácil.

Hoy, un chico que le llamaremos “Arturo” ha cambiado para mejor mis planes de la bicicleta para Nancy ya que él le regalará una MOTO y eso es mucho mejor para ella, soy una fiel creyente de la empatía y solo me resta decirles a cada uno de ustedes que las redes sociales me han sorprendido y que Dios padre les regrese las bendiciones que me mandan sin siquiera conocerme”, comentó la joven.

Ante toda la situación que se vivió en redes sociales por esta imagen, la joven recibió muchos mensajes de varios usuarios en el que le expresaban la admiración que sentían por el esfuerzo que hace trabajando, entregando comida a lado de su hijo para mantenerlo. Pues si bien es cierto, cualquier trabajo es digno, pero siempre es necesario tener un empleo.