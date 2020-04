Bebé pide a gritos ayuda porque su papá no la deja ir al parque

Una niña protagonizó un adorable momento que llamó la atención de miles de usuarios de las diferentes redes sociales. En el video, que rápidamente se volvió viral se puede ver a una bebé junto a una ventana mientras que otra pequeña grita para pedir ayuda porque su papá no la deja ir al parque. La niña grita desesperada porque su padre no la lleva al parque, esto como consecuencia de la cuarentena que viven muchos países tras la pandemia del coronavirus.

En este video puede reflejar que no solo los adultos viven una larga espera, sino que los pequeños del hogar son los que más desean salir de casa, sin embargo, los padres deben de encontrar la manera de que este tiempo no sea aburrido realizando junto a ellos diversas actividades.

En Facebook fue donde se publicó inicialmente el video, donde otra pequeña se asoma a la puerta, mientras otra grita que alguien la ayude a salir. La pequeña solamente tiene tres años de edad, por lo cual logró que los cibernautas sonrieran por la escena que protagonizó.

“Ayuda que alguien me ayude, que mi papá no me deje salir, quiero ir al parque”, expresó la pequeña.