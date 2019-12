Ataúd cae de carroza fúnebre en Saltillo; difunden videos

Un incidente que ocurrió en Saltillo, Cohahuila, México se hizo viral, los videos comenzaron a circular en las redes sociales convirtiéndose en noticia mundial y no es para menos por lo que ocurrió. Resulta que un ataúd se cayó de la carroza fúnebre, cuando el vehículo se dirigía al cementerio donde familiares y amigos le darían el último adiós.

Lamentablemente este tipo de descuido no es la única vez que sucede ya que alrededor del mundo han ocurrido muchos casos como este, debido al error de no asegurar el ataúd. En los videos que circulan en las redes sociales se observa como sale disparado el ataúd antes de llegar al panteón.

Se sale féretro de carroza en Saltillo



El hecho sucedió sobre la avenida Las Torres y el bulevar Géminis cuando del vehículo, propiedad de una funeraria, salió el ataúd en el que era transportado un cuerpo, para terminar tirado sobre el pavimento con todo y el arreglo floral. pic.twitter.com/tMlk1rYJEt — ���������������� ������������ (@Porfirioibarra) December 14, 2019

Los automovilistas al observar que el difunto cae del vehículo a la mitad del recorrido, algunos de ellos bajan para juntar el ataúd y volverlo a colocar en el vehículo. Afortunadamente el ataúd no se rompió y los restos no quedaron expuestos en la calle. Lo que ocasionó este incidente fue que el personal de la funeraria no aseguraron el ataúd dentro de la camioneta, además de dejar la cajuela del vehículo abierta. Algo que llamó mucho la atención de los automóvilistas fue que el conductor de la carroza fúnebre no se había dado cuenta que se había caído el ataúd.

Mientras que algunos usuarios de las redes sociales mostraron su indignación por la irresponsabilidad otros señalaron que les pareció curioso.