Así luce la niña más peluda del mundo al afeitarse tras enamorarse

Supantra “Natty” Sasuphan, quien era considerada la niña más peluda del mundo tuvo un radical cambio debido a que se enamoró. La joven, que estuvo nominada a un Récords Guinness en el 2010, decidió darle un giro de 180° grados a su vida, debido a uno de los sentimientos más fuertes en la vida como lo es el amor.

La joven optó por afeitarse el rostro, lo cual hizo que luciera irreconocible, motivo por el cual se hizo viral inmediatamente. La niña residente de Bangkok, decidió terminar con poco de los prejuicios, pues lo que ella tiene es una enfermedad, la cual la hace lucir diferente pero esto no ha impedido que se acepte como es.

“Hombre lobo” es el nombre que recibe la enfermedad de Supantra “Natty” Sasuphan, lo que provoca que tenga en su cuerpo y en su cara el pelo, y aunque asegura que las cosas no han sido nada fáciles, siempre ha estado rodeada de personas que la aman.

"No me siento diferente al resto. He logrado hacer muchos amigos a los que no les importa mi vello y me he rodeado de personas buenas", comentó la niña.