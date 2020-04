Es un hecho que la pandemia generada por el Coronavirus se ha llevado miles de víctimas a su paso y ha dejado muchas más contagiados, de los cuales, afortunadamente ya se han podido recuperar. El pasado jueves se dio a conocer el caso de LouAnn Dagen, una abuelita de 66 años de edad que mediante su celular pidió auxilio en varias ocasiones a Alexa, la asistente virtual de Amazon.

El hecho se suscitó lamentablemente antes de morir en un hospital ante la infección a causa de Coronavirus, que adquirió Dagen. Fueron más de 40 evidencias que quedaron en el teléfono de LouAnn que generó en los momentos en que más dolor sentía a causa del virus que la invadía.

Según reseñó Business Insider, la mujer de 66 años fue una de las 36 personas infectadas en un hogar de ancianos en Michigan. Mientra sufría la etapa más cruda de los síntomas, tomó el asistente virtual y expresó: "Alexa ayúdame".

Se presume que Dagen intentaba llamar al 911 o recibir alguna asistencia médica para recibir ayuda inmediata, debido al dolor que sentía producto del Coronavirus, pero obtuvo respuesta.

Alexa, la asistente virtual, lanzada desde el 2017, no permite establecer comunicación con el 911. No obstante, la asistente de Amazon le dio información sobre contactos de la estación policial más cercana al hogar de retiro donde vivía la anciana.

Penny Dagen, la hermana de LouAnn, descubrió que la policía llegó gracias a los mensajes de auxilio que había grabado la occisa. En los mensajes, se pudo escuchar que sentía mucho dolor y el medicamento que le suministraba el asilo no le hacía efecto.

Alexa no respondió a llamadas de auxilio de una anciana antes de morir. Foto Piqsels

La hermana de la víctima no pretende tomar acciones contra Amazon. Está claro que el asistente virtual no mostró ninguna falla en su funcionamiento, pese a que no le brindó la ayuda necesaria a LouAnn.

Por otro lado, el fin con el que Penny reveló las grabaciones, fue para demostrar el intenso daño que genera el Coronavirus en el sistema inmunológico de las personas. En consecuencia, Penny quiere insistir a la población a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).