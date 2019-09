Abuelita se vuelve youtuber de videojuegos a sus 89 años

Bien sabemos que la edad no es impedimento para cumplir alguno de nuestros sueños, y eso fue lo que ocurrió con Mori Hamako, quien es originaria de Japón y que pese a que tiene 89 años decidió convertirse en youtuber de videojuegos.

Mori Hamako, mejor conocida como la youtuber Gamer Grandma, compartió al medio japonés Games Park que desde hace 40 años, su mayoy aficción son los videojuegos. Durante este tiempo se ha dedicado a jugar.

Gamer Grandma señaló que su primera consola fue una Cassette Vision, de 1981. Sin embargo, luego se actualizó y adquirió a FamiCom.

Mori Hamako es una de las fanáticas de los videojuegos por ello ha jugado titulos de las franquicias The Legend of Zelda, Final Fantasy, Resident Evil, The Elder Scrolls y Battlefield, etc.

Actualmente la youtuber cuenta con un PlayStation 4 y comparte en Youtube sus partidas. Mori Hamako señaló que tras ver videos de otros jugadores, le llamó más la atención y divertido compartir las suyas, en vez de jugar sola. El juego favorito de la youtuber es The Elder Scrolls V: Skyrim.

Fue en el 2014 cuando Mori Hamako abrió su canal el cual cuenta con más de 28 mil suscriptores.