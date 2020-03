Cómo activar el Modo Oscuro de WhatsApp en iPhone

El Modo Oscuro de WhatsApp es una de las grandes funciones y de las más esperadas por millones de personas. Los usuarios pueden tener diversos beneficios al utilizarla en sus teléfonos, tal es el caso de los iPhone, en los cuales se puede ahorrar el uso de la batería a la misma vez que la persona podrá cuidar su vista. Al momento de utilizar el dispositivo de noche se ajustará la luz para cuidar los ojos de los usuarios.

Tras muchos meses de espera, el servicio de la propiedad de Facebook, decidió añadir el modo oscuro a la aplicación de WhatsApp. Los usuarios deben de seguir una serie de pasos para poder instalarlo en sus móviles, especialmente para las personas que tienen iPhone. El Modo Oscuro ya está disponible en varias dispositivos, y en diferentes tipos de línea tanto en celular como en las computadoras.

Pasos para instalar el Modo Oscuro:

Primero se debe de contar con un teléfono de la marca iPhone compatible con iOS 13. Se debe de actualizar la terminal referente a esta versión Haz click en Ajustes, luego entras a General y después en Actualización de software Después elegirás el modo oscuro en donde verás como se transforman los menús y apps. Para tener el modo oscuro debe de actualizar la App

Cómo actualizar la aplicación:

Abre la app de store Das click en tu perfil Elige actualizar la aplicación De paso puedes actualizar las que tengas pendientes La versión de WhatsApp que incorpora esta función es la 2.20.3

El Modo Oscuro de WhatsApp en iPhone se puede poner en automático para que cuando se utilice en la noche, la luz clara no te lastime la vista. Este tipo de opción podrá ayudarte a desactivarse automáticamente cuando ya no lo necesites. Pero tambien se necesita establecer un horario concreto, pero este paso,n aún no es posible por que no lo permite la app.

No cabe duda que WhatsApp quiere seguir uno de los líderes en el mercado de mensajería instantanea, y con estas nuevas funciones que ofrecerá a usuarios se puede creer que seguirá manteniendo como una de las mejores apps.