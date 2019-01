Ya no podrás compartir tu cuenta de Netflix, está es una mala noticia para tus amigos o para ti si eres a lso que le comparten su cuenta. Y es que ahora la mayoría de la gente lo que más prefiere ver son series, comienzan a la pagar la suscripción y comparten la contraseña de la cuenta con su familia, pareja o amigos.

Ya no podrás compartir tu cuenta de Netflix pero ¿por qué? Netflix considera ilegal compartir la contraseña de la cuenta con personas que no son familia o no comparten el mismo techo.

Por eso en medio del CES 2019 un anuncio llamó bastante la atención, pues prometió acabar con esta práctica.

Una compañía de software británica llamada Synamedia fue la protagonista de este hecho. Según la empresa, se está trabajando en una inteligencia artificial para evitar que los usuarios compartan su contraseña.

Foto: Pixabay

Obviamente esto aplicaría para casos fuera del núcleo doméstico de la persona que está pagando la suscripción. Synamedia explicó que su estrategia pretende prevenir la pérdida de miles de millones de dólares para plataformas como Netflix.

Esto, teniendo en cuenta que un 26 por ciento de los millenials comparten sus contraseñas con alguien más.

AUMENTARÁ EL COSTO

Netflix es la plataforma de streaming más popular del mundo… y ahora acaba de difundirse que aumentarán sus costos en todas las suscripciones. Los precios fueron elevados entre 13% y 18%, su mayor alza hasta la fecha, reseñó el portal CNBC.

Foto: Pixabay

La suscripción básica y económica pasó de 8 a 9 dólares. Asimismo, los planes de 11 y 14, aumentarán a $13 y $16, respectivamente.

Los nuevos suscriptores estarán sujetos a los precios más altos de inmediato, mientras que los miembros actuales de Netflix verán el despliegue de nuevos precios en los próximos tres meses.