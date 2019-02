WhatsApp impedirá que te metan en grupos sin tu permiso; y es que esta aplicación de mensajería instantanea da la posibilidad de que ingresen tu número a un grupo sin embargo aunque no sea tu desición, sin embargo esto está por acabarse.

WhatsApp impedirá que te metan en grupos sin tu permiso. Ahora que se ha dado a conocer que WhatsApp impedirá que te metan en grupos sin tu permiso, no podemos sino alegrarnos.

Leer también: WhatsApp cambiará la forma de mirar los Estados

Esto es algo que ya se ofrece en la modalidad de WhatsApp Business, pero no está abierto para los usuarios comunes

En el área de "opciones de privacidad", podrás elegir lo siguiente:

Esto es algo que ya se ofrece en la modalidad de WhatsApp Business Foto: Pixabay

Cualquiera

Eso significa que cualquier persona que sepa tu número, sea o no tu contacto, te invite a un grupo. Similar a lo actual.

Contactos

Al elegir esta opción, solo aquellos que se encuentren en tu lista de contactos te podrán invitar a sus grupos.

Nadie

Seleccionando esta opción, no habrá forma de que otro usuario te invite a grupos que no deseas ingresar.

Al WhatsApp impedirá que te metan en grupos sin tu permiso Foto: Pixabay

Al WhatsApp impedirá que te metan en grupos sin tu permiso, quienes quieran hacerlo tendrán que mandarte una invitación, la cual tendrás que responder en un plazo no mayor a las 72 horas y tú vas a decidir si te sumas o no. Esto, en caso de que no tengas activada la opción de 'Nadie' en tus "opciones de Privacidad de WhatsApp.