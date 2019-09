WhatsApp: Por qué no llegan las notificaciones a tu móvil

Recientemente se dio a conocer que los usuarios de la aplicación más descargada del mundo, no reciben sus mensajes hasta que entran a la aplicación directamente. Nos referimos a WhatsApp.

Esta situación se torna un poco incómoda para aquellos usuarios que ansiosamente esperan una respuesta inmediata, y que para saber que les respondieron deben ingresar a la aplicación directamente.

Debido a esta situación que se ha vuelto un poco incómoda para el usuario, la aplicación puso a disposición una lista de posibles razones por las que el usuario no recibe la notificaciones.

Entre los probables problemas que puedes tener como usuario de WhatsApp son:

Tener en silencio las notificaciones: Por error puedes haber puesto las notificiaciones silenciadas de cada chat o bien puedes incluso tener desactivadas las notificaciones de toda la aplicación. Es recomendable descartar este problema.

Conexión a internet deficiente en tu teléfono. Uno de los problemas por los que no recibas las notificaciones puede ser que la conexión a internet no sea suficiente para tu teléfono. Intenta ingresar a diferentes sitios, si confirmas que si puedes, y vez que WhatsApp no funciona contacta a tu compañía para checar que tengas acceso a conexiones no-web y socket (conexión entre el cliente y el servidor de la red).

Otro de los grandes problemas es que pueda ser que tengas activado la opción de restringir datos.

Si vez que ninguno de los anteriores puntos te funciona debes apagar tu celular unos 30 segundos, luego enciende, y conecta el teléfono a una fuente de energía. Desinstala cualquier administrador de tareas de tu teléfono, comprobar que la aplicación tenga todos los permisos activados, y demás.