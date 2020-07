La pandemia generada por el Coronavirus ha ocasionado que los habitantes del planeta entero tengan que utilizar las mascarillas como medida de prevención ante el virus; sin embargo, es importante conocer si se corren riesgos de salud por utilizarlas. Se presume que los bebés y los niños pequeños no deben usarlas debido a que se pueden asfixiar.

No, no para la mayoría de las personas. Los bebés y los niños pequeños no deben usar máscaras porque podrían asfixiarse. Lo mismo ocurre con cualquiera que tenga problemas para quitarse una máscara sin ayuda.

Usar mascarilla por Coronavirus podría representar algún riesgo para la salud. AP.

Otros pueden usar máscaras sin arriesgar su salud, según los expertos, a pesar de los falsos rumores que dicen lo contrario.

En áreas donde se está propagando COVID-19, los expertos en salud coinciden en que usar máscaras u otras cubiertas faciales en público ayuda a reducir el riesgo de propagación del virus cuando las personas no pueden distanciarse socialmente al mantenerse a 6 pies de distancia.

El coronavirus se propaga principalmente a través de las gotas que se emiten cuando las personas hablan, ríen, cantan, tosen y estornudan. Las máscaras reducen la probabilidad de que esas gotas lleguen a otras personas. Incluso si no tiene síntomas, podría portar el virus y propagarlo.

Cuando hace humedad afuera, puede parecer que es más difícil respirar si no estás acostumbrado a usar una máscara, dijo Benjamin Neuman, profesor de biología en la Universidad Texas A&M de Texarkana. Pero dijo que las máscaras no disminuyen significativamente el oxígeno en el cuerpo.

"El cuerpo es bastante bueno para adaptarse para mantener los niveles de oxígeno donde necesitan estar", dijo.

Tampoco hay evidencia de que el uso de máscaras cause infecciones fúngicas o bacterianas, según Davidson Hamer, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Boston. Las mascarillas desechables deben usarse una vez y luego tirarse a la basura. Con máscaras de tela, es una buena idea lavarlas regularmente .

Usar una máscara puede ser incómodo, pero los funcionarios de salud dicen que debes resistir cualquier impulso de tocarte la cara. Eso podría llevar gérmenes de las manos a la nariz, la boca o los ojos.

