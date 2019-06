Este domingo 16 de junio un terremoto e magnitud 6,3 grados en la escala de Richter ha sacudido Nueva Zelanda, luego que un primer sismo ocurriera ayer sábado con 7,2 grados según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El segundo sismo ha ocurrido hoy en el Día del Padre a 93 kilómetros del islote de L'Esperance Rock, al norte de Nueva Zelanda. El movimiento telúrico registró una profundidad de 35 kilómetros de acuerdo a lo detallado por el USGS.

Un segundo terremoto se registra hoy en Nueva Zelanda. Foto: USGS

La misma zona había sido sacudida tan solo horas antes por un terremoto que provocó que las autoridades emitieran una alerta de tsunami. Postriormente se comunicó que la advertencia ya no representaba amenaza.

Hasta ahora no hay información de víctimas ni daños materiales, pero las autoridades informan que la amenaza de tsunami no fue activada para este sismo y que la de ayer ya no es amenaza.