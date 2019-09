Torres Gemelas: Niños del 11-S dan su testimonio en documental

Tras cumplirse 18 años de un hecho que marcó la historia del siglo XXI: el atentando de Las Torres Gemelas, HBO lanzó un documental.

Para los estudiantes de primaria a secundaria, el ataque terrorista del 11 de septiembre no es un recuerdo. Es historia. Por ello decidieron dar su testimonio en el nuevo documental de HBO.

La necesidad de su proyecto, Lo que sucedió el 11 de septiembre, sorprendió a la cineasta Amy Schatz cuando una niña de tercer grado le contó sobre una cita para jugar en la que ella y un amigo buscaron en Google “11 ataques”.

“Cuando un niño hace eso, lo que él o ella encuentra son algunas imágenes bastante horribles que no son necesariamente apropiadas para los niños”, dijo Schatz el martes. “Así que sentí la responsabilidad de tratar de llenar ese vacío e intentar darles a los niños algo que no sea horrible y que llene el vacío”.

La película de media hora se estrena el miércoles a las 6 pm. Una pieza complementaria, centrada en los recuerdos de antiguos alumnos de una escuela secundaria cerca de Ground Zero, se estrena tres horas después.

Schatz ha hecho una especialidad en la creación de películas que buscan explicar lo inexplicable, con The Number on Great-Grandpa’s Arm abordando el Holocausto y otro en el tiroteo de Parkland. “Estoy realmente desesperada por algo más de ligereza muy pronto”, dijo.

En este caso, trabajó con el museo de recuerdo del 11 de septiembre sobre la historia, filmando a dos hombres que trabajan allí dando presentaciones a alumnos de tercer grado. Stephen Kern, quien trabajó en el piso 62 de la Torre Norte del World Trade Center, habla sobre ser evacuado. Matthew Crawford, cuyo padre fue bombero y murió ese día, comenta su experiencia. También encontró una escuela secundaria en Secaucus, Nueva Jersey, que enseña historia a través del arte y la poesía, ayudando a los estudiantes a procesar las emociones de lo que aprendieron.

Lecciones breves de historia se extienden a lo largo de la película, sobre Nueva York y el World Trade Center, las torres más altas del mundo. La construcción comenzó en 1968.

“Una de las preguntas más grandes que tienen los niños es ‘¿por qué? ‘¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué habría tanta crueldad? ‘”, Dijo. “Es algo muy difícil de resolver y responder, así que esa fue la parte más complicada del proyecto”.

La película cuenta sobre Osama bin Laden y su activismo que comenzó con la invasión de Afganistán por la Unión Soviética. Pero nunca responde realmente los porqués. Quizás nadie pueda.

Schatz no evita algunas de las terribles imágenes del día: el segundo avión que golpea el World Trade Center y la bola de fuego resultante, el colapso de cada torre y las gigantescas nubes de escombros que ondeaban por los cañones de las calles de la ciudad. Schatz no quería evitar esos clips, ya que los niños saben que los aviones se estrellaron contra los edificios, pero optó por no pasar mucho tiempo con ellos “para que no creáramos demasiadas imágenes persistentes en la mente de las personas.

Como parte de su investigación, Schatz entrevistó a ex alumnos de Stuyvesant High School cerca del sitio del World Trade Center. Pero los recuerdos de lo que vieron, escucharon y olieron ese día, y la incertidumbre de cómo llegarían a casa desde la escuela, resultaron demasiado crudos. Es por eso que In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11 es una película separada que se estrena en HBO tres horas después de la primera.

Imagen satelital momentos después del ataque. FOTO: AP/AFP

Schatz dijo que se está desarrollando un plan de estudios escolar para enseñar a los niños sobre la tragedia y que Lo que sucedió el 11 de septiembre se pondrá a disposición de las escuelas de forma gratuita. La película está dirigida generalmente a niños de 7 a 12 años.

A lo largo de su trabajo, Schatz siguió volviendo a la memoria de la joven buscando detalles sobre el 11 de septiembre en Internet.

“No se puede proteger a los niños de lo que van a encontrar”, dijo. “Me pareció que había una oportunidad para publicar algo que fuera apropiado para la edad y que no dará tanto miedo y darles las herramientas que necesitan para comprender el mundo que los rodea”.