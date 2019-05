Todos los detalles del terremoto en Perú

Perú.- Un fuerte sismo de magnitud 7.5 sacudió este domingo a Perú, provocando alarma entre la población, pero sin causar víctimas aunque sí daños materiales en viviendas, según los primeros informes divulgados por Defensa Civil. El simo fue ajustado de 8.3 a 7.5.

El epicentro del sismo, cuya magnitud inicial de 7.2 fue revisada al alza por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), se ubicó a 70 kilómetros al sureste de Lagunas, en el norte del país, a una profundidad de 141 kilómetros. Ocurrió a las 02:41 horas (07:41 GMT), según el IGP. Lagunas es un distrito de la provincia de Alto Amazonas, en la región de Loreto. Su población es de 12.000 habitantes.

Generalmente, cuanto mayor es la profundidad del sismo menor es el impacto o daño que causa en la superficie. Sin embargo, la onda expansiva resulta en estos casos más amplía, lo cual explica que se haya sentido en Ecuador, Colombia y Venezuela.

En Perú, además de Loreto, el sismo se sintió en las regiones del norte y del centro de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín y Cajamarca, así como en la capital del país. El temblor duró 127 segundos y en la capital Lima obligó a salir a la población de sus casas a pesar de la madrugada y la lluvia que caía a esa hora.

El geólogo Patricio Valderrama, del Centro de Monitoreo y Prevención de Desastres, indicó que "el norte del Perú no siente un sismo así desde el gran terremoto de 1970", en alusión al terrible sismo de 7.9 grados que devastó la región de Ancash dejando más de 70.000 muertos.

El ministerio del Interior informó en su cuenta Twitter que no se han reportado víctimas hasta el momento, pero sí derrumbes de algunas viviendas.

Yurimaguas, la ciudad más cercana al epicentro, era una de las zonas con daños materiales, según las primeras informaciones de la televisión.El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registro en sus sismógrafos una magnitud de 8.0.

El presidente peruano Martín Vizcarra escribió en su cuenta Twitter que autoridades evalúan las zonas afectadas.

El alcalde de Lagunas, Arri Pezo, dijo que la población no quiere ingresar a sus casas por temor a nuevas réplicas del fuerte sismo.

No se podía caminar a la hora del sismo, las cosas caían. No podemos verificar si tenemos daños porque no hay energía eléctrica, dijo Pezo a la radio RPP.