La cuestión es saber qué hacer cuando se tiene un hijo grosero, altanero o prepotente, que trata mal a los demás o les falta al respeto frecuentemente. Por principio de cuentas, hay que tener en consideración que cuando el hijo esté haciendo el berrinche, no es el momento oportuno para arreglar el asunto, a menos de que sea un menor de edad y esté tirado en el centro comercial (por ejemplo) o en la vía púbica en frente de más gente.

En ese sentido, lo peor es ponerse a gritar ahí, queriendo controlar lo incontrolable. Pero lo que se busca, seguramente es que el hecho no se repita, por lo que como papás, se debe guardar o aparentar guardar toda la calma y no continuar con gritos.

Tips para que tú hijo no te deje en ridículo frente a los demás. Foto Pixabay

Pues la situación de berrinches y reclamos que se presenta con los adolescentes es peor y mucho más difícil que la que se vive con un pequeño. Esto, debido a que en la adolescencia, muchos jóvenes quieren hacer notar sus ideales, quieren imponer sus órdenes y creencias, y en resumen, quieren que se haga lo que ellos quieren.

Cuando ellos están "poseídos por el coraje", lo mejor, es ignorarlos o advertirles que no se discutirá ningún tema hasta que se les haya bajado la ira.

Cuando ésto ocurre milagrosamente, ahora sí es el momento indicado para hablar con ellos y como primer punto, pedires que repitan lo que dijeron en su momento más fúrico. Y como si tuvieran cierto grado de amnecia, normalmente TODOS dicen que no dijeron nada ni hicieron su show en el momento.

A lo que los padres responden, normalmente repitiendo textualmente sus palabras hayan sido, las que haya sido... A los niños, adolescentes o "adultos" no les queda de otra más que aceptar lo que hicieron, pero siempre acompañado de una excusa; es decir, aceptan lo que dijeron argumentando la desesperación que le causa cierta actitud de algún miembro de la familia o cualquier otra cosa que se hace repetitiva.

Las frases más icónicas que se debe resaltar por parte de los padres de familia son: "No me hables así, porque tú y yo no somos iguales" "Tú y yo, no tenemos punto de comparación", "Tú eres mi hijo y yo, tu madre (o padre)..."

Bajo ninguna circunstancia se debe permitir faltas de respeto, aunque se si se cae en el error de permitir una vez, los hijos lo harán siempre, pues se les hará fácil hacerlo.

Cuando las malas actitudes siguen de haberse aclarado un problema, se tendrá que recurrir al "plan B", que no es más que una estrategia dolorosa para los hijos, aplicadas por los papás y no consiste más que en restringir beneficios; éstos son diferentes para algunos críos que para otros.

Sin embargo, lo peor es que los padres se hagan los enojados y no quiera hablarle a los hijos, pues ante el hecho de ser madre o padre e hijos, nunca se perderán los lazos del íntimo parentesco que si tienen, ambos. Es decir, no se pueden deshacer esos lazos, no es como hablar de una ex pareja o un ex amigo, etc.

Por más cosas que pasen en una realción, nunca se dejará de ser padres o hijos.

Y este tema se debe tocar con ellos las veces que sea necesario, simpre bajo la línea del amor, de la comprensión, etc.

Los menores de 21 años, actúan rebeldemente en todo momento debido a que su lóbulo perifrontal no ha terminado de maduar y por eso hacen infinidad de cosas indebidas.