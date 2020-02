¡Qué situación tan difícil! Mientras que los bebés están en el proceso de decirle adiós al pañal para siempre, los papás, normalmente entran en pánico y lejos de encontrar la manera de logarlo, muchas veces empeoran las cosas, pues los bebés sufren y se estresan ante el desespero de sus papás.

Saber con exactitud el tiempo en el que los bebés dejen de usar los tan costosos pañales, no siempre es posible, pues en cada niño se manifiesta de diferente manera, y esto, depende de varios factores.

Técnicas para que los bebés dejen el pañal en una semana. Foto Pixabay

Por esto, la Academia Americana de Pediatría (AAP), propone algunos tips para lograr que esa transición de usar a dejar el pañal, se cumpla en los niños de manera sana y evitando la mayor cantidad de problemas que esto pudiera generar en papás y bebés, y por si fuera poco, asegura que en una semana podría cumplirse el proceso.

Repetición de visitas al W.C.: La intuición de los papás hacia sus hijos, ayuda a tener ciertas referencias para saber si ellos pueden llevar a cabo alguna actividad, pues se dice que los conocen mejor que a las propias palmas de sus manos. En este sentido, se recomienda entrenar al pequeño visitando cada 15 minutos por lo menos, el baño (bacinica o inodoro). Esta actividad, es conveniente practicarse cuando se tenga un tiempo para ello.

Al terminar la sesión, debe volver al pañal. Pero para el tercer día, la sesión debe prolongarse por lapsos periódicos durante todo el día.

Andar un tiempo tiempo desnudo: Dejar a los niños que permanezcan un tiempo sin ropa, podría hacerlos darse cuenta que si no están usando pañal deben necesariamente tener un lugar en el que puedan hacer pipí o popo y de esta manera irán despertando su interés y preocupación por sentarse en el inodoro o en su bacinica para no ensuciarse (aunque esto puede resultar un arma de dos filos: lejos de hacerlos despertar, podrían llegar a tener accidentes y hacerse donde "les gane").

Por eso es recomendable vigilarlos en todo momento y en caso de que ellos quieran hacer sus necesidades, llevarlos inmediatamente al baño, así mismo, enseñarles, que ése es el lugar correcto cuando se le presente la necesidad.

Premiarlos con pequeños regalos: Stickers, sellos o alguna golosina son buenos incentivos para pequeños logros como usar la bacinica al menos una vez en el día. Posteriormente puedes dar un premio más grande, por ejemplo, cuando tu hijo pase un día entero sin pañales o permanezca seco durante la noche.

Reconocer sus logros: Cuando el niño haga las cosas correctamente, no hay que olvidar aplaudir y mostrarle cariño. Incluso, para que él o ella se sientan orgullosos de sus logros, puede contárselos a sus abuelos o tíos a través de una llamada, vídeo llamada o en persona, así, mientras más gente lo felicite por eso, será mejor para él.

Informar en la escuela: Los niños de guardería, permanecen un tiempo considerable conviviendo con educadoras y demás compañeros. Por lo que es necesario informar a la educadora que más contacto tenga con el niño, del intento que se está haciendo en casa para que deje el pañal. Pues trabajar en equipo, podría resultar una mejor forma de ayudar al pequeño.

Enseñarle con el ejemplo: Es conveniente que el niño o niña aprenda viendo a sus papás (de preferencia del mismo sexo) es decir, que el papá le enseñe al niño y la mamá a la niña. Muchos niños aprenden con el ejemplo, así que esta estrategia podría ayudar a los bebés a lograrlo.

Cosas para viaje: Si se piensa en salir de casa por unos días, es necesario tomar en cuenta que se le debe de proveer de lo necesario al pequeño para que no interrumpa su entrenamiento. Llevar ropa suficiente, la bacinica portatil, suficientes toallas para asearlo, etc. De esa manera, el pequeño podría darse cuenta de que es necesario aprender, para que en la próxima ocasión, no tenga que ocupar de tantas cosas fuera de casa para hacer sus necesidades.

Limitar las bebidas antes de irse a dormir: Cuando lo niños están en este proceso, debe tenerse en cuenta que hay que educarlos en sus horarios de comida, pues si el niño come muy noche, es obvio que le darán ganas de ir al baño tal vez en la madrugada. Por eso es recomendable que cenen temprano para que hagan antes de dormir y puedan permanecer más tiempo dormidos con la seguridad de que no los despertarán las ganas de ir al baño o se hagan en el pañal e caso de que todavía lo sigan usando.

Procura libros relacionados al tema: Hay muchos libros infantiles relacionados al tema de dejar los pañales. Algunos son muy buenos no solo para los más pequeños de la casa, sino también para los padres que están intentando ayudarlos en su desarrollo.