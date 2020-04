Cuando se cumple el sueño de ser madre por primera vez, el deseo cumplido viene cargado de un gran paquete de responsabilidades, y en ese sentido, es necesario contar con una enciclopedia mental para que se pueda actuar casi ante cualquier situación que presente el bebé.

La tranquilidad del saludable sueño así como la alimentación adecuada, equilibrada y que no produzca los molestos cólicos, son dos de las preocupaciones más comunes de las mamás. Aunque lamentablemente no siempre es así, pues son variados los factores que no permiten que esta regla se cumpla. Pero para lograrlo, existe un masaje llamado Shantala que proporciona alivio a estos malestares.

Shantala: el masaje que toda mamá debe saber aplicar a su bebé. Foto Pixabay

Este remedio natural, genera comodidad y bienestar por dos razones:

Estimula la liberación de hormonas que es lo que le permite relajarse y

Genera un mayor acercamiento en la relación entre madre y bebé, situación que lo dejará mucho más tranquilo.

Es recomendable utilizar estas técnicas del masaje milenario en bebés recién nacidos aunque también se puede practicar con bebés un poco más grandes.

Con el fin de regular la buena digestión y evitar el reflujo, se sugiere que el masaje se aplique durante el tiempo de lactancia, mayormente.

El masaje Shantala sirve esencialmente para tres beneficios:

Relaja al bebé: Se da antes de la hora de sueño del pequeño para que quede más relajado y también se pueden utilizar productos que le ayuden a intensificar el sueño y la relajación como aceites de manzanilla y lavanda, solamente frotando suavemente el cuerpo del bebé.

Elimina malestares estomacales: Debido a que a la edad de 0 a 12 meses (por lo menos), su intestino aún no termina de desarrollarse, muchos bebés tienen problemas para hacer digestión el alimento o para evacuar. Así que para aliviarlo, se debe de acostar boca arriba, posicionarse enfrente del pequeño y empujar sus piernitas hacia su abdomen de manera suave; esto estimulará la liberación de gases y lo hará sentir mejor.

Alivia los molestos calambres: Los cólicos repercuten en la buena digestión del bebé y como consecuencia, causan malestares que muchas veces, las mamás no logran distinguir. Para esto, la mamá debe posicionarse por un costado de bebé, sostener su espalda y cabeza con el brazo al mismo tiempo, y realizar una serie de movimientos circulares en su estómago hasta terminar con el malestar.

Así que con estos sencillos ejercicios, se podrá brindarle los cuidados necesarios al bebé para que esté mucho más saludable y curse una mejor etapa de lactancia. También las madres deben poner mucha atención a lo que coman, pues su alimentación beneficia o repercute directamente en la salud del bebé, cuando aún se está alimentando con leche materna.