Se forman grietas en playa de Costa Rica tras fuerte sismo: Video

El sismo ocurrido en la frontera de Costa Rica y Panamá ocurrido el domingo 12 de mayo registró una magnitud de 6,0 grados en la escala de Richter, el movimiento se ubicó a kilómetros del sureste de Plaza de Caisán en Panamá a una profundidad de 37,3 kilómetros. Tras el movimiento aparecieron extrañas grietas en la orilla de una playa costaricence.

A través de un video subido a la red social de Twitter se pueden observar las grietas a la orilla de la playa ubicada en Costa Rica, la mujer que graba lo ocurrido narra que momentos antes del sismo no estaban ya que acababan de pasar por ahí.



Se forman grietas en playa de Costa Rica tras fuerte sismo. Foto: AP

Vean cómo está abierta la arena, aorita pasamos por aquí y esto no estaba aquí, señala la mujer.

Una subdicción de la placa terrestre Caribe la causante del sismo

De acuerdo a los datos que dio a conocer la Red Sismológica Nacional, el movimiento telúrico se produjo a la 1:24 de la tarde (hora local) en consecuencia de la subducción de la placa terrestre Caribe.

Aparecen grietas en la arena de una playa exclusiva de #Costarica tras el sismo de M6.1 con epicentro en #Panamá



Son grietas profundas... agrega la mujer.

Al fondo se escucha a un hombre dando indicaciones de no pisar fuerte o no moverse hacia tal lado. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer información acerca del fenómeno.