SEP propone retrasar inicio del próximo ciclo escolar hasta septiembre de 2020

Ante la situación de contingencia sanitaria que se vive en México debido a la pandemia por Covid-19, la Secretaría de Educación Pública (SEP) propuso a los 32 gobiernos estatales, modificar el calendario escolar con el fin de adelantar las vacaciones de verano al mes de junio y retrasar el inicio del próximo ciclo escolar 2020-2021, a mediados de septiembre con el fin de tener el tiempo suficiente para regularizar a los alumnos en la medida de lo posible, así como evitar al máximo, los niveles de reprobación y rezago escolar, después del forsozo cierre de instituciones educativas en todos los niveles educativos.

El planteamiento de la SEP, pretende abordarse en la próxima reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) que se llevará a cabo la primera semana de junio; el cual propone un período presencial, antes de cerrar el ciclo escolar; es decir, que los alumnos regresen a las aulas a concluir el presente ciclo escolar, aunque esto implique recorrer cosiderablemente el calendario del próximo ciclo escolar 2020-2021.

Según han expresado fuentes de la SEP, se buscaría adelantar las vacaciones de verano, dando inicio el próximo 26 de junio.

Se pretende que los niños regresen a clases presenciales las últimas semanas de julio o las primeras de agosto para que se les apliquen evaluaciones diagnósticas correspondientes para conocer en qué condiciones regresan los alumnos. A partir de dichas evaluaciones, tomarían cursos de retroalimentación y se daría por terminado el ciclo escolar 2019-2020.

"La SEP se encuentra en un proceso de análisis de algunas alternativas, entre ellas, dar por terminado el Ciclo Escolar 2019-2020 después de dos o tres semanas de haber regresado a clases presenciales. El retorno presencial es necesario para evitar el rezago de aquellos niños que no hayan tenido condiciones para continuar su estudio y realizar la valoración diagnóstica de todos los alumnos", se puntualizó.

Sin embargo, este propósito, no sería igual para todo el país. Pues el regreso a las actividades presenciales para tal regularización se daría de manera particular en cada estado partiendo de tres características:

El regreso a la nueva normalidad a partir del 1 de junio,

Que el semáforo de Covid-19 sea declarado en verde y

La decisión de los gobiernos locales.

Por lo que, los estados que reanuden labores después del 1° de junio asistirán a los planteles hasta el día 26 del mismo mes, que será cuando inicie su período vacacional de verano; regresando a finales del mes de julio o principios de agosto, esto, para tener contar con tres semanas de clases e iniciar el nuevo ciclo escolar a mediados de septiembre o principios de octubre.

A la par, la SEP propuso que el regreso a clases pueda darse por estado y no por municipio; esto implica que, las entidades deban reanudar sus actividades esolares de forma presencial, hasta que todos sus municipios se encuentren en semáforo verde, aunque esto no pueda ocurrir de manera simultánea en todas las entidades federativas. Y aunque la contingencia no tenga una fecha de término, podría llevarse a cabo para el próximo mes de agosto.

Posteriormente al período de regularización que se pretende, sea de dos o tres semanas, los alumnos se irían de vacaciones una semana más para regresar a la escuela a mediados de septiembre, o incluso hasta octubre, para iniciar el próximo ciclo escolar 2020-2021, en lugar de iniciarlo en el mes de agosto como se ha venido programando en años anteriores.

El planteamiento presentado por el Secretario Federal de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, al CONAEDU el pasado 28 de abril, pretende regularizar a los niños y adolescentes desde preescolar hasta bachillerato para evitar la reprobación, que ciertamente, es uno de los principales factores de deserción escolar.

Entre otras cosas, la SEP propuso que el mismo docente que está impartiendo el presente ciclo escolar 2019-2020, acompañe a sus alumnos al pasar de grado en 2020-2021, con el fin de que los alumnos se recuperen y vayan avanzando a su propio ritmo, y que si quedan aprendizajes clave que no hayan obtenido en el ciclo escolar anterior sus maestros puedan apoyarlos.